زوجة خالد يوسف بعد تصريحات ياسمين الخطيب: "القافلة تسير والكلاب تعوي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقّت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، على تصريحات الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب، في مقابلتها التلفزيونية ببرنامج "شيخ الحارة"، موضحًة أن حياتها مع المخرج والنائب البرلماني المصري تسير بهدوء وحب.

ونشرت شاليمار شربتلي، صورة جمعتها بزوجها خالد يوسف، عبر "فيسبوك"، وعلقّت عليها قائلًة: "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

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وتفاعل متابعون مع منشور، شاليمار شربتلي، حيث أثنوا على تفهمها للأمور ووصفوها بالعاقلة، فيما تمنى لهما آخرون السعادة وأن تزول محنتهما سريعًا.

وكانت ياسمين الخطيب، شبّهت، زواجها من المخرج المصري خالد يوسف بـ"اللعنة" التي أصابت حياتها، وأنها نادمة على تلك الزيجة، لافتًة إلى أن خالد يوسف كان يريد إخفاء زواجه منها بسبب ارتباطات عائلية خاصة به، ولهذا السبب ظل صامتًا ولم يعلن عن زواجهما حتى الآن، الذي استمر لعام ونصف العام.

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وشددّت على أنها لم تكن يومًا "خاطفة للرجال" كما أطلق البعض عليها، مشيرة إلى أنها تزوجت خالد يوسف، وهي تعلم أنه منفصل عن زوجته الأولى شاليمار الشربتلي، وعقب زواجها منه كانت تنتظر الانفصال النهائي، إلا أنه فضل ”الشربتلي“ عليها، بحسب تعبيرها.