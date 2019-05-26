كرم بوسين يُواجه أسئلة "حساسة" عن سيريناي ساريكايا.. وهكذا تهرّب من الإجابة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصد عدد من الصحافيين النجم التركي كرم بورسين مؤخرًا خلال تواجده في منطقة اتيلار، وعند سؤاله عن انتهاء علاقته بالنجمة سيريناي ساريكايا أجاب قائلًا: "لا داعي أن ندخل بالخاص.. نطلب من الناس الاحترام لهذه الفترة كي نكون سعداء".

وعند سؤاله عن أخبار لقاء ساريكيا مع حبيبها السابق شاتاوي أولوسوي أجاب: "لا نريد أن ندخل لهذه المواضيع أبدًا".

وكانت العديد من الأخبار انتشرت مؤخرًا عن أسباب انفصال الثنائي بورسين وساريكيا، والتي أشارت إلى أن الخيانة وراء الانفصال، حيث قالت هذه الأخبار إن النجمة التركية تعرفت مؤخرًا على رجل أعمال تركي، وهي الأنباء التي نفتها ساريكايا من جانبها.

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يُشار إلى أن الثنائي التركي بورسين وساريكيا قد صدما الجمهور مؤخرًا بخبر انفصالهما، والذي جاء بعد انتشار عدد من الأخبار عن استعدادهما لإعلان خطوبتهما، ولم يكشف أي منهما تفاصيل أو أسباب هذا الانفصال المفاجئ والذي جاء بعد قصة حب مميزة جمعتهما استمرت مدة 3 سنوات.

وكانت ساريكيا علقت على جميع الأخبار التي تنتشر باستمرار حول أسباب انفصالهما قائله: "كل يوم أستيقظ بذهول على سيناريو جديد.. جميع التعليقات والأخبار التي لا صحة لها والتي نتجت لعدم وجود شخص في حياتي أجدها قلة احترام تجاهي، وتجاه ما عشته في هذه الفترة. ليس بالضرورة وجود طرف آخر لانتهاء كل علاقة! رجاء دعونا لا نفقد الود والاحترام المتبادل".