شكرا لقرائتكم خبر عن ريا دورهام زوجة مارك ويلبرج ليست حاملا بطفلهما الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت تقارير كاذبة أن ريا دورهام زوجة مارك ويلبرج حامل بطفلهما الخامس ، وهي الشائعة التي انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع أحد المقربين للنجم الشهير و الذي نفي تماما الشائعة التي تم تداولها.

بدأت الشائعة بنشر " National Enquirer " تقريرا يؤكد أن الزوجان ( مارك و ريا ) في انتظار مولودهما الخامس ، و ذلك بعد أن ظهرت ريا مرتدية ملابس فضفاضة.