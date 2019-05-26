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شكرا لقرائتكم خبر عن ريا دورهام زوجة مارك ويلبرج ليست حاملا بطفلهما الخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت تقارير كاذبة أن ريا دورهام زوجة مارك ويلبرج حامل بطفلهما الخامس ، وهي الشائعة التي انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " تواصل مع أحد المقربين للنجم الشهير و الذي نفي تماما الشائعة التي تم تداولها.
بدأت الشائعة بنشر " National Enquirer " تقريرا يؤكد أن الزوجان ( مارك و ريا ) في انتظار مولودهما الخامس ، و ذلك بعد أن ظهرت ريا مرتدية ملابس فضفاضة.
مارك ويلبرج وزوجته
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