شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تنتهى من تصوير مشاهدها فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة عائشة بن احمد من تصوير كافة مشاهدها فى مسلسل "أبو جبل" يوم الجمعة فى منطقة وسط البلد وتحديداً خلف دار القضاء العالي بعدما استغرق آخر أيام التصوير أغلب ساعات اليوم فى مشاهد برفقة بطل العمل مصطفى شعبان. مسلسل "أبو جبل" يشارك فيه العديد من النجوم على رأسهم مصطفى شعبان، عائشة بن احمد، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، عايدة رياض، إنعام الجريتلى، أحمد حبشى وظهور خاص للنجم حسن حسنى تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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