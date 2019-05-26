سيرين عبدالنور تهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور الشعب الأردني بعيد استقلال المملكة الـ73، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت سيرين في تغريدة لها: "أعاد الله هذه المناسبة على البلاد سنوات وسنوات وهي تتزين بالعز والخير والأمان، وكل التهنئة الخالصة للشعب الأردني الحبيب. دام عزك يا أردن حب الأردن عيد استقلال الأردن استقلال73 ".

يُذكر أن سيرين عبدالنور تشارك في بطولة مسلسل "الهيبة- الحصاد" الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني، ويشاركها البطولة تيم حسن، منى واصف، ومن إخراج سامر البرقاوي.