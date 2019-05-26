لاميتا فرنجية تشارك جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" خلال الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ومميزة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. لاميتا فرنجية ممثلة وعارضة أزياء ومذيعة لبنانية، من بين أعمالها: فيلم "365 يوم سعادة"، الجزء الثالث من فيلم "عمر وسلمى"، ومسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة.

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