هؤلاء مسموح لهم بمشاهدة فيلم محمد سعد الجديد مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لفيلم "محمد حسين" بطولة الفنان محمد سعد، على موقع "فيسبوك"، عن امكانية دخول عدد من الجمهور مجانًا لمشاهدة الفيلم المقرر طرحه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتسمح الشركة لكل من يحمل اسم "محمد حسين" بمشاهدة العمل مجانًا بمجرد إبراز هويته الشخصية، وكتب المسؤول عن الصفحة "لو حد عندك اسمه محمد حسين، اعمله منشن عشان هيدخل الفيلم ببلاش ببطاقته".

"محمد حسين" تأليف شريف عادل، بطولة محمد سعد، مي سليم، سمير صبري، محمد ثروت، نبيل عيسى، فريال يوسف، إخراج محمد علي.