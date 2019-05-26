بسبب "الزمالك".. علي ربيع يوجه رسالة لجمهوره

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
وجه الفنان علي ربيع، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة لجمهوره قبل ساعات من مباراة نادي الزمالك أمام نظيره نهضة البركان، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وكتب ربيع "بعيدًا عن كوني أهلاوي وانت زملكاوي، الزمالك الليلة هيلعب باسم مصر، نبعد أي انتماءات لأي نادي ونشجع من قلبنا بجد الزمالك، مهمه مش صعبة ولا مستحيله البطوله فايدينا يا رجاله شدو حيلكم".
يُذكر أن علي ربيع يُعرض له ضمن السباق الرمضاني الجاري، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشاركه البطولة صابرين، صلاح عبدالله، شيماء الصايغ، كريم عفيفي، ولاء الشريف، إخراج وائل إحسان.
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