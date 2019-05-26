خاص| نجل سامي مغاوري يخضع لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: خضع كريم نجل الفنان سامي مغاوري لعملية جراحية عاجلة، أمس السبت بأحد المستشفيات الكبرى، وطمأن والده الجمهور على حالته الصحية. وقال مغاوري في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن نجله كريم خضع أمس لجراحة عاجلة لاستئصال المرارة، مضيفًا "الحمد حالته تحسنت". ومن المقرر أن يغادر نجله كريم المستشفى غدًا الاثنين بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل. ووجه مغاوري الشكر لكل من حاول الاطمئنان على ابنه: "بشكر الجمهور والأصدقاء الذين حاولوا الاطمئنان على كريم".

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