نبيل شعيل: أنا لست “فاشينيستا”.. وأخذت مبلغ خيالي على تتر مسلسل “زلزال”

صرح الفنان نبيل شعيل خلال استضافته في برنامج “صناديق العمر” الذي يبث على قناة الراي الكويتية، ويقدمه المذيع عبدالرحمن الديّن، أنه قام بعمل بعض الإعلانات التجارية ضمن لحظات عابرة ولم يكن مقرر لها تماما وأوضح أنه يرفض الكثير من العروض المماثلة قائلا: “أنا مطرباً ولست فاشينيستا”.

وأما عن غناءه لتتر مسلسل محمد رمضان “زلزال” فوضح أنه سبق وأن قام بغناء ” تترات” عدة، منها مسلسلي” الخراز” و”ثمن عمري” لحياة الفهد، مؤكداً أنه يشارك في تلك الأعمال بسبب حبه لأبطالها، وهو ما دفعه إلى الموافقة على غناء شارة المسلسل المصري “زلزال” لمحمد رمضان قائلا: ” تعاونت مع الفنان محمد رمضان لأسباب عدة، أولها لأنه صديقي وأحبه كثيراً، وثانيها لأني أتابع أعماله بشغف”. وأضاف:” التقيت رمضان في إحدى حفلاتي في القاهرة، ودار بيننا نقاش حول إمكانية التعاون مستقبلاً، وبالفعل اتصل بي قبل شهر رمضان بأسبوعين، ليذكرني بالتعاون بيننا، فوافقت على الفور”.

أشار شعيل إلى أن أغنية “زلزال” حققت نجاحاً كبيراً قبل عرض المسلسل وقبل خروج الأغنية من غرفة “الميكساج” ووضع اللمسات الأخيرة لها، لاسيما وأن محمد رمضان قد طرحها على حسابه الرسمي في “السوشيال ميديا” ولفت إلى أنه تلقى أجراً كبيراً ومرضياً، إلا أنه لم يعلن عن قيمة الأجر نظير غناء “التتر” وكانت مصادر مطلعة، قد أفصحت عن تلقي الفنان نبيل شعيل مبلغاً مقداره 100,000 دولار، عن مسلسل”زلزال”.

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