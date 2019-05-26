بالفيديو.. مي العيدان: شمس الكويتية مطربة ملهى ليلي

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شمس الكويتية، واصفة إياها بأنها ”مطربة ملهى ليلي، وتشجع على المساكنة“.
ونشرت العيدان عبر حسابها في ”إنستغرام“ صورة جريئة ومقطع فيديو للفنانة شمس، معلقة عليهما بالقول: ”نهائيًّا ما يسعدني كونك نجمة ملهى ليلى تجيبي اسمي على لسانك“، مضيفة: ”ما أحب مغنيات النايت كلوب“.
وأضافت العيدان في إطار ردها على تعليقات رواد مواقع التواصل حول شمس: ”تتكلم عن التصوف وتشجع على المساكنة والناس مثل الخيول نسوا إن الله كرمهم بالعقل ما يشغلونه“.
يذكر أن هذا الهجوم لم يكن الأول من العيدان على شمس ففي وقت سابق انتقدتها بسبب موافقتها على المساكنة معتبرة أنها تشجع على الزنا.
والمساكنة أو الشراكة المنزلية اتفاق بين طرفين رجل وامرأة أو أكثر على العيش في محل إقامة واحد.
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