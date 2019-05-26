السدحان أم القصبي.. أيهما الفنان الأفضل في عيون الجمهور السعودي؟

قارن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين “ناصر القصبي، وعبدالله السدحان” فيما يتعلق بمدى النجاح أو الفشل الذي حققاه من خلال أعمال كلامها في الموسم الرمضاني.

ويخوض القصبي السباق الرمضاني الحالي بالجزء الثاني من “العاصوف”، بينما السدحان فيخوض السباق الدرامي بمسلسلة “بدون فلتر”.

وبالنظر إلى إحصائية “أبسوس سات”، فقد تبين تصدر” العاصوف” على نسبة المشاهدة بين أضخم الأعمال الفنية الخليجية والعربية فيما تذيل “بدون فلتر” القائمة.

ومن ناحية آراء الجمهور أو المعالقين على مواقع التواصل فتباينت الآراء حول كفاءة ومهارة الممثلين الفنية، لكن جاءت أغلبها في صف “القصبي” وتذكروا ‏الفراق الذي حدث بين ناصر القصبي و السدحان وقال بعضهم: ليته انفرد بنفسه في اعماله من سنين طويلة.

وكانت آراء بعض النشطاء حول الأفضل، حيث مالت الكفة بشكل كبير إلى أن الفنان ناصر القصبي كسب الرهان على حساب الفنان عبد الله السدحان: فقال حساب على تويتر يحمل اسم “جنوبي”: “عبدالله السدحان استحى والله اهنت تاريخك بهذا المسلسل بدون فلتر،

حلقات فاشلة مرة تدور تشيرت ومرة تيس ومرة رسم وحلقات كثير مشفتها واسمع عنها أنها فاشلة جداً عود مع القصبي أحسن لك ومتعنا والله أحبك”.

أما المعلق “حسون ” فكتب قائلا: القصبي ضرب سوق السدحان صار ما له قيمة.

وأضاف: لو بقي القصبي مع السدحان لما وصل إلى النجومية العالمية وليست المحلية الأسف السدحان ضاع بعد القصبي وهو الآن شبه ميت القصبي كان معه الحق في تخلي عن تمثيل مع السدحان الآن فنان السعودي الأول هو القصبي بلا منازع.

واتفق معهم مغرد آخر قائلا: ‏والله ناصر القصبي كان ظالم نفسه مع السدحان ليته انفرد بنفسه في اعماله من سنين طويلة. وتابع رابع قائلا: ‏نجاح القصبي في العاصوف ، بدأ من أول انفصاله عن السدحان.

يذكر أن العلاقة الفنية التي، جمعت الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان على مدى 20 عاما، انتهت على أعتاب مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي حقق جماهيرية واسعة، ووصل الخلاف لساحات القضاء.