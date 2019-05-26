بالفيديو: بسمة وهبة تؤدي العمرة متجاهلة أزمة إيقافها وتطورات حلقة ياسمين الخطيب

تجاهلت الإعلامية المصرية ”بسمة وهبة“، أزمة وقفها عن الظهور الإعلامي، على خلفية حلقة برنامجها ”شيخ الحارة“، مع الفنان ماجد المصري، بذهابها إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، ليكون هذا أول رد فعل من ”وهبة“ عقب الأزمة.

ونشرت ”بسمة“، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستعرام“، مقطع فيديو لها بالحجاب، وهي داخل الحرم المكي، قائلة: ”شوفوا الحرم ما شاء الله زحمة إزاي.. من أحلى المرات اللي عملت فيها العمرة.. وربنا سهلها بطريقة مش عادية.. رغم إننا في العشر الأواخر من رمضان“.

وتابعت وهبة: ”دعوت لكل الناس اللي موصياني بالدعاء.. وأنتم كمان أدعولي.. الواحدة في بيت ربنا بتحس براحة نفسية حلوة جدًا.. يا رب كلكم تبقوا كدا وتحسوا نفس الإحساس“.

وتفاعل متابعو وجمهور ”بسمة“، مع ظهورها بالحرم المكي، إذ عبّر بعضهم عن سعادتهم لرؤيتها بالحجاب، بينما تساءل بعضهم عن أسباب وقف برنامجها ”شيخ الحارة“، وأسباب حذف فيديوهات حلقة الفنانة ياسمين الخطيب.

الجدير بالذكر أن نقابة الإعلاميين في مصر، قررت وقف الإعلامية بسمة وهبة بسبب أزمة حلقة الفنان ماجد المصري وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

وتقدمت ”بسمة“، باستقالتها من قناة ”القاهرة والناس“، بعد خلافات نشبت بينها وبين إدارة القناة، إثر عرض حلقة الفنانة التشكيلية والإعلامية ياسمين الخطيب ببرنامجها ”شيخ الحارة“.

وكانت بسمة طلبت عدم عرض حلقتها مع ياسمين الخطيب، بعدما ذكرت أسماء بضع شخصيات عامة، وسردت تفاصيل حدثت معهم.

وحسب مصدر فوجئت بسمة بعرض الحلقة خلافًا لاتفاقها مع المحطة، منوهًا إلى أنها كانت مُحقة في طلب عدم عرض الحلقة، والدليل أن القناة اضطرت لحذف فيديوهات الحلقة من قناتها عبر ”اليوتيوب“ بعد طرحها بساعة واحدة.