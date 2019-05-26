“شرطة المشاهير” يعود مُجددًا براغد قيس.. وهذا ما كتبه في أول منشور !

تفاجأ متابعي صفحة “شرطة المشاهير” للراحل راغد قيس الناقد الأكبر للفنانين بعودة التفاعل في الحساب حيث تم نشر صورة كرتونية لمؤسسها راغد قيس، مرفقةً بتعليق: “أنا هون وراح ضل هون” مما يؤكد ظهور الصفحة من جديد، بعد فترة من الغياب ويبدو أن هناك من سيقوم بالسير على نفس نهج راغد في ملاحقة الفنانين ونقدهم.

أما متابعو الصفحة فمنهم من أيد هذا الأمر وأشارو إلى أنه يجب نقد تصرفات الفنانين ومنهم من عارضه بقوة لخوفهم على أن يحل بصاحب الحساب الجديد ما حل براغد وأمل حمادة منوهين أنه تم تصفيتهم ولم تكن وفاتهم طبيعية.

أثارت وفاة الصحفي اللبناني، ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه العديد من الفنانين، أبرزهم إليسا وسيرين عبد النور ونوال الزغبي وغيرهم وكان عدد من الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تسجيلات صوتية مسرّبة، نسبتها للإعلامية فاتن زين الدين، التي تعمل في قناة “الحرة”، وتعود للصحفي اللبناني الراحل راغد قيس. وقال قيس في حديث لفاتن، إنه أُصيب بارتفاع حرارته والتي أدّت إلى إصابته بفيروس قاتل، (لم يتم الإعلان عن اسمه)، حيث رقد في المستشفى قرابة الـ25 يومًا، لافتًا إلى أنه لا يستطيع الرد على هاتفه.