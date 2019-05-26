صحيفة المرصد : نفى “عبدالإله” شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية . وقال “عبدالإله” بحسب”سبق”: “حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية”.

وكانت صورة متداولة قد انتشرت أمس للفنان خالد سامي وهو داخل العناية المركزة ، فيما لم يكشف تفاصيل عن حالته الصحية .

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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