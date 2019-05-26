شاهد.. فارس كرم يهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال

هنأ المطرب اللبناني، فارس كرم، الشعب الأردني بعيد الاستقلال الذي يوافق 25 مايو الجاري، ودعي الله أن يحفظ البلد وشعبها الطيب، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

كتب كرم عبر حسابه: "الله يديم الأردن

وشعبها الطيب ويحفظ قيادتها وملكها.. كل استقلال والأردن بخير.. عيد استقلال الأردن حب الأردن"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور يعبروا عن سعادتهم بتلك اللفتة اللطيفة التي صدرت منه.يذكر أن عيد الاستقلال الأردني يوافق 25 مايو من كلّ عام، حيث حققت دولة الأردن في هذا اليوم من عام 1946م استقلالها وحريتها من الاحتلال البريطاني، ويتمّ الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء الأردن، من خلال تنظيم ندوات واجتماعات من قبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول مواضيع مختلفة مرتبطة بهذا اليوم.