تعرف على عروض ملتقى رؤية لسينما الشباب في دورته الثالثة

افتتحت مساء، أمس السبت، فعاليات الدورة الثالثة لملتقي "رؤية" لسينما الشباب، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بمركز الهناجر للفنون، بحضور عدد كبير من السينمائيين والإعلاميين والنقاد.

تم عرض كل من: فيلم "ماتعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشري، فيلم "ارتباك" للمخرج محمد حسين أنور، فيلم "البحر" للمخرجة ناهد نصر، فيلم "الريس سامح" للمخرج مجدي محمود، فيلم "رسالة لوالدي" إخراج لؤي جلال، فيلم "يوم أن ذهبت للمسرح" للمخرج محمد طارق، وأخيرا فيلم "وأنا رايحة السينما" للمخرجة سندس طارق، وتبع ذلك

ندوة لمناقشة الأفلام أدارها الناقد أحمد عسر.ومن المقرر أن يستأنف الليلة عرض ثمانية أفلام، وهي كالآتي: فيلم "الجحيم الأبيض" للمخرج أحمد عاصم، "يوميات ماسح أحذية" للمخرج كريم مكرم، فيلم "سحر الكتب" للمخرج علاء الدين مصطفى، فيلم "حتى تكتمل الصورة" للمخرج مى المرعشلي، فيلم "التجربة آسف" للمخرج علاء خالد، فيلم "جنوبية" للمخرجة سارة عماد، فيلم "الوجه الآخر" للمخرجة شيرين عافية، وأخيرا فيلم "حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرجحسام شاكر.كما يُعرض يوم الاثنين المقبل 27 مايو، كل من: فيلم "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي، فيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج ياسر شفيعي، فيلم "صنع فى الصين" للمخرج مصطفى أسامة، فيلم "ترانزيت" للمخرجة دينا محرم، إسراء فهيم، يسرا مختار، فيلم "قد السما" للمخرجة ندى عمرو، فيلم "وش تاني" للمخرجة نادين الوكيل، فيلم "شفة" للمخرجة أمنية عكاشة، وأخيرا فيلم "شوكة وسكينة" للمخرج آدم عبدالغفار.ويختتم الملتقى الثلاثاء 28 مايو، بعرض فيلم سيرة البطل الشعبي للمخرج سميح منسي، وإعلان الأفلام الفائزة، حيث يقوم المركز القومي للسينما بإنتاجها، والجوائز هي "أفضل فيلم في الملتقي"، و"أفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي".