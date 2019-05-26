الليلة.. سهرة فنية لغالية بن علي في ليالي الأوبرا الرمضانية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، مساء، اليوم الأحد، 21 رمضان، المطربة التونسية غالية بن علي، لتقديم أمسية غنائية مميزة ضمن فعاليات برنامجها الرمضاني، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف.
ومن المقرر أن تشدو غالية
يذكر أن دار الأوبرا تنظم مجموعة من الحفلات خلال شهر رمضان يشارك فيها ألمع نجوم الغناء والإنشاد الديني أبرزهم المطرب خالد سليم، دينا الوديدي، نسمة محجوب، عايدة الأيوبي، الشيخ ياسين التهامي، وغيرهم.
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