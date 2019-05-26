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بالصور.. دياب ينتهي من تصوير مشاهده في "أبو جبل"

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 انتهى الفنان محمد دياب من تصوير جميع مشاهده، ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل"، الذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي، ويعرض عبر شبكة قنوات ON E.

 تدور الأحداث في إطار درامي

مشوق، وصراعات بين عائلتين، منها عائلة مصطفى شعبان، "أبوجبل"، بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسني، الذى يجسد دور والد شعبان، تبدأ
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الصراعات على الميراث.

 يذكر أن "أبو جبل"، بطولة  مصطفى شعبان، وعائشة بن أحمد، ودياب، ونجلاء بدر، ورشا بن معاوية، ومريم حسن، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وناهد رشدي، وأنعام الجريتلي، المسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.

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