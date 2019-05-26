تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة الجديدة

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في "فاميلي بارك" بالتجمع الاول في القاهرة الجديدة. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 7 يونيو، ويأتي الحفل ضمن فعاليات احتفالات ليالي العاصمة. بالإضافة إلى احياءه لحفله الغنائي الاول في أوبرا دبي يوم الخميس 6 يونيو، ليقدم لجمهوره باقة غنائية من ألبوم "عيش بشوقك".

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