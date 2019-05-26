بالفيديو.. أهم الاستعراضات الفنية لشخصية "لهفة" في بدل الحدوتة 3

انتهت الفنانة دنيا سمير غانم الجزء الثاني من مسلسلها الرمضاني "بدل الحدوتة 3"، التي قدمت فيها شخصية "لهفة"، وكانت اشتهرت بها في الموسم الرمضاني

الأسبق.

وقدمت "دنيا" عدة استعراضات بشخصية "لهفة" لاقت استحسانا جماهيريا كبيرا، وإشادة من الجمهور بقدرتها على التنقل بين الشخصيات

بسهولة وإتقان.

استعراض"إزاي البنات تحبك" من كلمات: أمير طعيمة، وألحان: هشام جمال، واقترب عدد مشاهداتها من المليون مشاهدة.

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الاستعراض الكلاسيكي"هنشغل بالنا بمين" من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:هشام جمال، وتخطى عدد مشاهداتها حاجز الـ200 ألف مشاهدة.