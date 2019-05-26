منة فضالى ونضال شافعي على إفطار المنتج محمد الشريف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بداخل فندق هليتون المطار، أقامت شركة بيراميدزا جروب حفل الإفطار السنوى التى تقوم به الشركة كل عام لشركاء النجاح.

الحفل شهد حضور المنتج محمد الشريف صاحب الشركة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والفنانين ومنهم الفنانة منة فضالي، والفنان نضال شافعي، والفنان محمد نور، واستمتع الحضور على أنغام التخت الشرقي.

يذكر أن الفنانة منة فضالي عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي» قبل شهر رمضان، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

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الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.

الفنانة الشابة عرض لها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت به مع عدد من النجوم ومنهم عبلة كامل ورياض الخولي.