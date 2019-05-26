خبراء يُكَذِّبُون رونالدو.. هذه حقيقة حزام عضلات البطن الذي يُرَوِّج له!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو لاتهامات حادة، بسبب ترويجه مؤخرًا لمنتج زائف، أدرّ على الشركة المصنعة مكاسب تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، وهذا المنتج عبارة عن حزام خصر يقال إنه يعمل على تقوية وإبراز عضلات البطن، لكن العلماء يؤكدون في المقابل إنه حزام بلا قيمة وبلا أي فائدة علمية.

ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبراء تخوفهم من احتمال قيام رونالدو بتضليل جمهوره حول العالم بالترويج لمنتج قيمته 450 دولارًا، وهو لا يُقَدِّم أي فائدة على صعيد إنماء عضلات بطن مميزة كتلك التي يشتهر بها نجوم هوليوود.

ولفتت الصحيفة إلى أن رونالدو يشغل منصب سفير شركة SIXPAD التكنولوجية اليابانية المتخصصة في تصنيع منتجات التحفيز الكهربي للعضلات (EMS).

Advertisements

وتأتي تلك الأحزمة العصرية، التي يُرَوِّج لها رونالدو من منطلق أنها تعمل على إنقاص الوزن وتحسين شكل البطن وإبراز عضلاته، لكل من يبحث عن الحيوية والرشاقة، في صورة أحزمة تدريب تُدَلِّك عضلات البطن بتيارات كهربية تحفيزية خفيفة.

والملفت، بحسب الصحيفة، هو أن الشركة المصنعة لتلك الأحزمة حققت إيرادات إجمالية من وراء مبيعات الحزام خلال العام الماضي بأكثر من 4.5 مليون دولار.

وعاود الخبراء ليؤكدوا في سياق تصريحات خصّوا بها الصحيفة، على أن تلك الأحزمة ربما تكون فعالة في عمليات الاستشفاء، لكنها لا تفعل شيئًا في إنماء العضلات.