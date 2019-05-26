ياسمين الخطيب: طُردت من فضائية بسبب "الغيرة".. وأشفق على المتورطات مع خالد يوسف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة التشكيلية والإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، أنها مشفقة جدًا على الفتيات المتورطات في الفيديوهات الجنسية للمخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، إلا أنها غير متعاطفة معهن.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إنها لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات، مشددًة على أن المتورطات في الفيديوهات أكدن تصويره في 2014، وهي في ذلك الوقت لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.

وشددّت على أنها أعلنت انفصالها عن خالد يوسف في مارس 2017، لافتًة إلى أن الجمهور كان يعرف زواجها منه؛ بسبب الشائعات التي انتشرت، إلا أنهم تفاجأوا بالصورة التي تم تسريبها لنا، وكان لزامًا عليّ توضيح علاقتي بخالد يوسف.

ورفضت الاتهامات التي وجهت إليها بأنها وراء تسريب صورتها مع خالد يوسف، وقالت: "ممكن يكون هو اللي سربها ليه أنا؟"، وهذه الصورة تم التقاطها لنا في الجونة ليلة رأس السنة ومن صورها هو ابن خالد يوسف، موضحًة أنها لا تعتقد أن يكون ابنه وراء تسريبها.

ووصفت ياسمين الخطيب، زواجها من خالد يوسف بـ"اللعنة"، مؤكدًة أنها كانت مرحلة "لا تتشرف بها" على الإطلاق.

وردًا على صورها التي تثير الجدل بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، "أنا مش بتصور بمايوه ولا بهوت شورت، ولا أعتقد أن صوري تثير الجدل".

وأضافت أنَّ ملابسها مناسبة ولكل مقام مقال، فعندما تظهر في التلفزيون ترتدي ملابس تليق بالتلفزيون، وكذلك في الندوات والحفلات غيرها.

ونوهت إلى أن الصور التي أثارت ضجة هي التي وُضعت لها على أغلفة المجلات، ورغم ذلك لا ترى فيها أي شيء مُخّل.

واتهمت صفحة على "إنستغرام" تُسمى "عشاق أقدام ياسمين الخطيب"، بأن القائمين عليها يعملون "كلوز" على صور قدميها وينشرونها على هذه الصفحة.

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ووجه شيخ الحارة، الشخصية التي تقف خلف كواليس البرنامج، سؤالا لها حول سر إجهاضها لنفسها 3 مرات، فقالت: "لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال؛ لأن الإجابة شخصية ولا أحب أن تكون حياتي الشخصية علنًا لجمهوري".

وأكدت أن أول عريس لها كان ابن الجيران، وأهداها سيارة في عيد ميلادها، وأعربت عن اندهاشها من معرفة شيخ الحارة، بهذه المعلومات التي لا يعرفها أحد.

وأشارت إلى أنها كانت تبتز أهلها في مرحلة المراهقة، عندما كانوا يرفضون لها أي طلب، وكانت تُهددهم بإلقاء نفسها من البلكونة.

وتابعت: "كانت كل حاجة بتتنفذ لي خوفًا عليّ وكان أهلي بيدلعوني جدًا وعشان كده ماكنتش بحب حد يقولي لأ".

وكشفت ياسمين الخطيب، لشخصية شيخ الحارة، أنها تلقت عرضين للزواج أحدهما من لاعب كرة في فريق نادي الزمالك، وذلك منذ سنوات، معقبًة: "أكيد مش هقبل الزواج من أهلاوي".

وأضافت أن عرض الزواج الثاني، كان من صاحب قناة فضائية، حيث قالت إنها كانت تعد لتقديم برنامج على هذه القناة، وتوقفت التجهيزات بسبب رفضها عرض الزواج من مالك القناة.

وواصلت "ياسمين"، "أنا مش ممكن أتزوج إلا لو كنت بحب، ومالك القناة عرض الزواج بطريقة خاطئة وحسيت إن فيه مساومة على تقديم البرنامج".

واعترفت ياسمين الخطيب، بما واجهها به "شيخ الحارة" بأنها تم طردها من محطة راديو، بسبب غيرة زوجة مدير المحطة، مشيرة إلى أنها تعتبر ابنها صاحب الـ17 عامًا كل حياتها، ووصفته بالسند والمواسي لها في لحظات الضعف.

وعند التخيير بين أفضل إعلامية "ريهام سعيد أم منى عراقي"، فاختارت منى، وذكرت السبب أنها "شاطرة أكتر".

وأوضحت أنها لا تتابع الإعلامي أحمد موسى، ووصفت برنامجه السياسي "على مسؤوليتي"، بالهزل والكوميدي؛ لأنه أخطأ عند عرض أحد الفيديوهات.