شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل "حكايتى" الحلقة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة 21 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى مساء اليوم الأحد على 3 قنوات فضائية، حيث يكون العرض الأول لها من خلال قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

ويترقب مشاهدو المسلسل أحداث الحلقة الجديدة بعدما عرض "على" – أحمد صلاح حسنى- على "داليدا" – ياسمين صبرى – الزواج وهل سيتزوجا أم أن نهال عنبر ستقف فى طريقهما، كما ستكشف الحلقة عن موقف "فريدة عسل" – وفاء عامر – من داليدا بعد فوز الأخيرة عليها فى مسابقة الفاشون شو فهل تستلم فريدة فى صراعها مع داليدا أن ستدبر لها مكيدة جديدة.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.