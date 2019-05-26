شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اضطرت كاردى بى لإلغاء حفلاتها بعد اجراءها لعمليات تجميل؟.. الطبيب يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن اعترفت النجمة العالمية كاردى بى بإجراء جراحة تجميلية فى أوائل شهر مايو و هى عملية تكبير للثدى كذلك شفط الدهون، اضطرت النجمة الشهيرة إلى إلغاء عدد من حفلاتها الموسيقية، و حسب موقع " هوليوود لايف" يشرح الطبيب سبب أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للشفاء و أخذ فترة راحة ضرورية .
شرح الدكتور دانيال باريت جراح التجميل الشهير فى بيفرلى هيلز ان التمارين السابقة للاستعراض اضافة الاستعراضات الغنائية الراقصة بعد الجراحة يمكن أن تتسبب فى حدوث نزيف داخلى وتورم واضح ، و هو ما يجعل الراحة اساس لنجاح العملية ، و استكمل كلامه : " كما ننصح المرضى بعدم شرب الكحول أو تدخين السجائر.
و لأن رقصات كاردى بى ذات الـ 26 عام تحتاج لطاقة هائلة فبالضرورة أن تأخذ وقت كافى للاستشفاء.
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