شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 21.. تعرض اليوم فى التاسعة والنصف مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عرض مسلسل النجم مصطفي شعبان في شهر رمضان علي قناة on e الساعة التاسعة والنصف كعرض اول لها حيث ستتكشف مفاجآت كثيرة وأحداث ساخنة ، خاصة ان الحلقة السابقة وهي الحلقة الـ 20 التى شوقت الجمهور بعد ذهاب رئيس المباحث لمنزل حسن أبو جبل واتهامه بقتل أولاده وحرق منزله من أجل سرقة الـ 30 مليون جنيه وفي بداية الحلقة 20 يتم بالفعل القبض على مصطفي شعبان بتهمة حرق منزله وقتل أطفاله والتدبير لسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.

وبعد تفتيش شركة حسن أبو جبل تقع المفاجأة بوجود الـ30 مليون جنيه.

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الضابط عماد أكد لحسن أن كل الأدلة ضده والتهمة مثبتة عليه بينما يتلقى حسن ذلك بالإغماء ويتم نقله إلى المستشفى بعد أن وجدت الشرطة الأموال فى شركته، وثبوت التهمة عليه.

وفى تطور للأحداث يهرب حسن من المستشفى بمساعدة عطية ابن منطقته، ويذهب للاختباء فى منطقة "القلعة" وسط جيرانه وأصدقائه .