شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كوميديا محمد عبد الرحمن مع هيفاء وهبى فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى فى الحلقة الـ 20 من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة DMC.

وشهدت الحلقة الـ 20 من المسلسل اقتحام "سيد الشحات" – أحمد فهمى- و"فخر الشحات" – محمد عبد الرحمن لمنزل هيفاء وهبى من أحل سرقة مذكراتها، حيث تخفى فخر فى ملابس عامل من عمال ابادة الحشرات وشغل هيفاء بينما دخل سيد غرفتها وسرق المذكرات.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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