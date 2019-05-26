لمس أكتاف 20.. صدام بين فتحى عبد الوهاب وأخيه محمد ‏عز بسبب صفقة مخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور سامر"أحمد كشك" طليق غادة "إيمان العاصى" من جديد رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، أعلن خلال الحلقة 20 تحديه لأدهم "ياسر جلال" منافسه الجديد فى حب طليقته، حيث هدده سامر إن لم يبتعد عن غادة فى المقابل حذره أدهم إن مسها بسوء.
طلبت غادة "إيمان العاصى" من شقيقها حمزة "فتحى عبد الوهاب" أن تغادر الحفل، وبالفعل غادرا سويا، وبقى أدهم "ياسر جلال" برفقة كيمى "سمر مرسى" زوجة حمزة، والتى حاولت التقرب من أدهم ونظرت إليه نظرات إعجاب وغازلته بالكلمات .
يتساءل زيدان "محمد عز" عن سر وقوع صفقة المخدرات فى يد الشرطة فى الوقت الذى وصلت فيه صفقة شقيقه حمزة "فتحى عبد الوهاب" إلى المخازن ولم تقع فى يد الشرطة رغم أن الشحنة تضم الاثنين فى آن واحد، مما جعله يشك فى أن شقيقه حمزة هو العقل المدبر بعد أن طالبه بفض شراكتهما، مما ينذر بصدام مرتقب بين الأخوين.
بدأ النعيم يظهر على أسرة أدهم "ياسر جلال" وتحديدا ابنه فارس، ويدور حوار بينه وبين أمه تسأله فيه عن مصدر هذه النقود فيجيبها فارس بأن مصدرها الجيم الذى افتتحه أبيه بمشاركة مستثمر أجنبى، ويبدو أن أمه تفكر فى الرجوع إلى أدهم – طليقها – مرة أخرى ويتأكد ذلك حين سألت فارس هل تزوج أبيه ؟
وتنتهى الحلقة بزيارة سامر "أحمد كشك" منزل زيدان "محمد عز" فى حضور زوجته، ويبدو أنه جاء لينتقم من الأخير بعد أن أقبل على قتله.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
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