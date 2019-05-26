شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 20.. صدام بين فتحى عبد الوهاب وأخيه محمد ‏عز بسبب صفقة مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهور سامر"أحمد كشك" طليق غادة "إيمان العاصى" من جديد ‏رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، أعلن خلال الحلقة 20 ‏تحديه لأدهم "ياسر جلال" منافسه الجديد فى حب طليقته، حيث هدده ‏سامر إن لم يبتعد عن غادة فى المقابل حذره أدهم إن مسها بسوء.‏

‏ طلبت غادة "إيمان العاصى" من شقيقها حمزة "فتحى عبد الوهاب" ‏أن تغادر الحفل، وبالفعل غادرا سويا، وبقى أدهم "ياسر جلال" ‏برفقة كيمى "سمر مرسى" زوجة حمزة، والتى حاولت التقرب من ‏أدهم ونظرت إليه نظرات إعجاب وغازلته بالكلمات .‏

يتساءل زيدان "محمد عز" عن سر وقوع صفقة المخدرات فى يد ‏الشرطة فى الوقت الذى وصلت فيه صفقة شقيقه حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" إلى المخازن ولم تقع فى يد الشرطة رغم أن الشحنة تضم ‏الاثنين فى آن واحد، مما جعله يشك فى أن شقيقه حمزة هو العقل ‏المدبر بعد أن طالبه بفض شراكتهما، مما ينذر بصدام مرتقب بين ‏الأخوين.‏

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بدأ النعيم يظهر على أسرة أدهم "ياسر جلال" وتحديدا ابنه فارس، ‏ويدور حوار بينه وبين أمه تسأله فيه عن مصدر هذه النقود ‏فيجيبها فارس بأن مصدرها الجيم الذى افتتحه أبيه بمشاركة ‏مستثمر أجنبى، ويبدو أن أمه تفكر فى الرجوع إلى أدهم – طليقها ‏‏– مرة أخرى ويتأكد ذلك حين سألت فارس هل تزوج أبيه ؟

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وتنتهى الحلقة بزيارة سامر "أحمد كشك" منزل زيدان "محمد عز" فى ‏حضور زوجته، ويبدو أنه جاء لينتقم من الأخير بعد أن أقبل على ‏قتله.‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏