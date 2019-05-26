شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الحلقة 21 من زلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الأحد الحلقة الجديدة من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، المذاع على قنوات dmc، الساعة 10 مساءاً، حيث كانت أحداث الحلقة الـ20 مليئة بالتشويق خاصة بعد تنازل "غوبريال" سامى عبد الحليم عن نصيبه فى القهوة ومنزله لـ"زلزال".

ويخطط ماجد المصرى "خليل" مكيدة جديدة لـ"زلزال" محمد رمضان، بعد ما علم بهذا الأمر ويحاول الاتفاق مع محامى "غوبريال" لأخذ العقود منه أمام "لطفى" شريك "غوبريال" السابق.

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يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.