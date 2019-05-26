شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كيف تستعد جنيفر لوبيز لجولتها الغنائية من "الجيم"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة العالمية جنيفر لوبيز واحدة من أكثر النجمات حفاظا علي جسدها و جعله دائما ممشوق و خاطف للأنظار فبالرغم من أنها تبلغ من العمر 49 عاما إلا أنها تبحث دائما عن الإطلالة المذهلة و المميزة .

ظهرت جنيفر لوبيز بمقطع فيديو قصير وه تقوم بعمل بعض التمرينات الرياضية و ذلك استعدادا لجولتها الغنائية الصيفية و التي تضم عددا من الحفلات.

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و بصورة التقطتها جنيفر لوبيز بطريقة الـ selfie mirror اظهرت النجمة الشهيرة عضلاتها القوية التي حصدت إعجاب الكثير من محبيها.



جنيفر لوبيز (1)



جنيفر لوبيز (2)



جنيفر لوبيز (3)



جنيفر لوبيز (4)