شكرا لقرائتكم خبر عن بدل الحدوتة 3 الحلقة 20.. دنيا سمير غانم لوالدها: إنت سلطان واحنا كومبارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثانية باعتراف تيكو " أحمد فلوكس " بحبه للهفة " دنيا سمير غانم " في حين يتصل مظهر " أحمد رزق " بريكو " هنا شيحة " ويعلمها بخيانة تيكو لها مع لهفة.

حضرت ريكو وضبطت ريكو متلبسا بالخيانة ولكنها تقبل الوضع وتسامح تيكو وتقرر إتمام الزواج في ميعاده بغض النظر عن خيانة تيكو.

حضرت لهفة فرح تيكو وريكو ومعها يحيى "عمرو وهبة " ورقصت معه ورأى مظهر ذلك فتحركت مشاعره تجاه لهفة.

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في الفرح قابلت لهفة غريمتها السابقة علياء "سارة عبد الرحمن " التي تعد لها مفاجأة وهي تعرية لهفة أمام الجميع بكشف حقيقة والدها لكونه ليس نحاتا بل كومبارس وتحتضن لهفة والدها "سمير غانم " وتعترف له أمام الجميع " أنت سلطان واحنا كومبارس "

تسوء حالة لهفة بعد الحفلة وتصبح ترند بسبب ما حدث لها وتنصحها زوجة أبيها أنيسة " شيماء سيف " بتخطي هذه العقبة وتخرج من أزمتها.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.