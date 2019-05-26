نجوم عرب أثاروا غضب الجمهور في مسلسلات رمضان 2019

تعرض عدد من نجوم مسلسلات رمضان 2019 للنقد وسخرية الجمهور بسبب نوعية الأعمال التي تم تقديمها هذا العام، بالرغم من النجاح الذي حققته هذه الأعمال والأدوار البطولية التي تم تقديمها من ألمع نجوم الشاشة الصغيرة.

ولعل صاحبة النصيب الأكبر كان من نصيب النجمة سيرين عبد النور بسبب أحمر الشفاه الصارخ الذي ظهرت به ولا تزال حتى آخر حلقات مسلسلها الدرامي الهيبة الحصاد بالرغم من نجاحه القوي، حتى ان الكثيرين عبروا عن إعجابهم بسيرين.

كذك الممثل السوري قصي خولي قدم دور غمار خلال مسلسل خمسة ونص والبعض رآه قاسياً في دوره مثله مثل النجمة منى واصف والدة جبل في مسلسل الهيبة الحصاد التي تقدم شخصية امرأة قوية ومتسلطة.

النجم أحمد السقا تعرض لنقد شديد بسبب اللهجة الصعيدية الخاطئة في مسلسل ولد الغلابة، أما النجم باسل خياط قدم دور الكاتب المتهم في جريمة قتل حقق له المزيد من النجاح وفقًا لإشادة الجمهور بالدور بالرغم من الانتقادات التي تعرض لها بسبب قساوة دوره.

النجم محمد رمضان أيضاً تعرض لنقد شديد بسبب تكرار دور الأبو الابن في نفس المسلسل للمرة الثالثة على التوالى.

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النجم محمد الامام تعرض لنقد بسبب المبالغة غير المبررة في تأدية مشاهد مسلسل هوجان، كما ان النجم حسن الرداد تعرض لهجوم بسبب دوره في مسلسل الزوجة 18 حيث يرى الجمهور أن الرداد لم يتمكن من تقديم دور كوميدي حقيقي.

النجمة حلا شيحا تعرضت لهجوم حيث صنف الجمهور اداءها بالسيء خلال دورها في مسلسل زلزال.

نختم مع النجمة سلافة معمار التي أثارت الجدل بشخصية مسيطرة في مسلسل حرملك تم تقديمها بطريقة مقنعة لأقصى درجة.

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