أمل علم الدين تتحدى داعش وجورج كلوني خائف

كتب امير فتحي في الأحد 26 مايو 2019 02:55 مساءً - كشف النجم العالمي جورج كلوني عن خوفه الشديد على عائلته بعد تلقيه تهديدات من تنظيم داعش الإرهابي.
وجاءت هذه التهديدات في أعقاب استلام زوجته المحامية البريطانية ” أمل علم الدين ” لقضية مرتبطة بالتنظيم .. الأمر الذي سبب لهم العديد من المشكلات الأمنية .
والقضية هي دعوى تحدثت فيها عن حالات العنف الجنسي ضد النساء من قبل تنظيم داعش في العراق وسوريا وقدمتها الشهر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة بمحاكمة المتهمين بالاغتصاب .
وفي تصريحات لكلوني قال إنهم اصبحوا يشعرون بالمشاكل والخوف بشكل يومي ولا يستطيعون الخروج والتحرك بحرية .
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