رجاء الجداوي تتعرض لأزمة صحية وتنقل للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي لأزمة صحية شديدة، نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، كشف تفاصيل الحالة الصحية لرجاء الجداوي، بقولها : “الفنانة رجاء الجداوي شعرت ببعض التعب والإرهاق الشديد عقب عودتها من دبي، وتتواجد حاليا في مستشفى الصفا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وحالتها الصحية حاليا في تحسن”.

الفنانة المصرية أضافت: “رجاء الجداوي تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصداع، ومن المقرر أن يستمر تواجدها في المستشفى ليومين حتى يكون هناك متابعة فورية لحالتها الصحية”.

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أقامت حفل إفطار صغير في منزلها مؤخرا، دعت إليه الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، بحضور ابنة رجاء أميرة مختار، وعدد من الأصدقاء المقربين.

رجاء الجداوي نشرت صورة لهم بعد الإفطار، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الفطار المبهج يارب دايما يارب».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور رجاء الجداوي، واستقبلت الفنانة كم كبير من التعليقات.