خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب.. وزوجته تدعمه بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد عرض حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، قرر المخرج خالد يوسف رفع دعوى قضائية على قناة “القاهرة والناس” والإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب.

خالد أعلن هذا القرار، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتب: “لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة #القاهرةوالناس وبرنامج #شيخ_الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم”.

وأضاف: “‎هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته علي الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي”.

وتابع: ‎”وكلفت المحامي أيضا برفع قضايا علي كل من روج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الأساليب المنحطة”.

واختتم كلامه بقوله: ‎”فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الامور ويروجون لاشاعات من وحي خيالهم.. سأرد علي الجميع بالقانون لاني لدي امل ان يكون لدينا #دولة_قانون”.

ومن جانبها قررت زوجة خالد يوسف، الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، دعم موقف زوجها، بأن قامت بنشر صورة تجمعهما، على حسابها الخاص على “الفيس بوك”، ولقت عليها بقولها: ” القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي”.

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وكانت ياسمين الخطيب قد قالت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، أنها تعتبر زواجها من خالد يوسف لعنة تطارها، مؤكدة أنها نادمة على هذه الزيجة.

ياسمين قالت: “زواجي من خالد يوسف لعنة تطاردني طوال الوقت وأنا نادمة على هذه الزيجة ولا اعتز بهذه الفترة على الإطلاق”.

وأضافت: “لست خطافة رجال لزواجي من خالد يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا وقتها بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك”.

ونفت أن تكون هي من سربت صورة تجمعهما لتكشف عن زواجهما، بقولها: “لم أسرب صوري معه لأن الأمر كان قد مر عليه عامين، ومن التقط هذه الصور إبنه خلال حفل عائلي بالجونة، وبعد تسريبها كان لابد أن أخرج وأكشف عن الحقيقة كاملة”.

يذكر أنه بعد عرض حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج “شيخ الحارة”، تقدمت الإعلامية بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”.

وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، ووذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما.

ومع عرض حلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وهبة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.