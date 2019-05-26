وائل كفوري يشعل سحور شركة «إيوان».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت شركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية السحور السنوي، والذي أحياه السوبر ستار وائل كافوري، نجم الأغنية العربية واللبنانية، حيث قدم مجموعة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الحضور بكل حماس، وذلك بفندق ماريوت مينا هاوس بالهرم.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن والمجتمع منهم الفنان خالد زكي وحرمه، والإعلامية دينا رامز وشقيقتها، والإعلامية دينا نصير، والإعلامي شريف نورالدين، وأشرف هريدي، وحمدي بدر، وهبة السويدي، وجيهان الألفي، ورانا هلال، والمهندسه غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى باقة من الإعلاميين وكبار الشخصيات ورجال الأعمال والعملاء والشركاء.

وخلال حفل السحور، تحدث السيد/أحمد صلاح-رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة، عن نشأة إإيوان ونموها، وأهم المشروعات التي قامت بتطويرها، والرؤية المؤسسية للشركة التي تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي: العمل الجماعي والتميز والالتزام، بينما قام أحمد صلاح في ختام كلمته بتقديم السيدة/عليا النجدي-رئيس قطاع التسويق الجديد للشركة.

بعد ذلك تحدث السيد/وليد مختار-الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية، حول انتقال الشركة لمرحلة جديدة من العمل والانجازات، حيث تبدأ إيوان هذا العام في تطوير مشروعين جديدين في مناطق لم تعمل بها من قبل، حيث قال: “لقد تمكنت ايوان للاستثمار والتنمية خلال السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها السوقية في مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث أصبحنا المطور الأول للمجتمعات السكنية الراقية في تلك المنطقة دون منافس، كما يُعد مشروع Axis هو أحدث مشروعاتنا في تلك المنطقة. والآن حان الوقت كي ننتقل لأسواق أخرى في السوق المحلي، حيث حصلنا على أراض جديدة في القاهرة الجديدة والعين السخنة، وسنطلق مشروعين جديدين خلال العام الحالي في هاتين المنطقتين ونعلن عن تفاصيل هذين المشروعين في حينه. إننا نرى الوقت الحالي هو أنسب الأوقات لتكرار تجربتنا الناجحة في أماكن أخرى بنفس مفردات وأدوات ومفاهيم الانجاز والنجاح والتميز التي نمتلكها “.

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وأكد مختار أيضاً على أن منح العميل تجربة استثنائية ومتكاملة يمثل الدافع الرئيسي لكل ما تقوم به الشركة من مشروعات وأنشطة، وأضاف: “إنّ تجربة العميل بالنسبة لنا لا تنتهي بمجرد الشراء، بل أنها على العكس تبدأ فعلياً بعد أن يقيم في أحد مشروعاتنا. اننا في ايوان نهتم بأدق التفاصيل منذ لحظة دخول العميل لمكتب المبيعات وحتى شرائه واقامته وحصوله على كل ما يريده من خدمات متنوعة داخل المشروع، وهو ما يؤكد شعارنا المؤسسي Feel Good Neighborhoods. ان منح عملائنا هذا الشعور الرائع بالصحة والجمال والاسترخاء والراحة والجيرة هو هدف رئيسي نسعى لتحقيقه وتأكيده دائماً”.

تجدر الإشارة إلى أن ايوان أقامت 7 مشروعات سكنية (كومباوند) منذ نشأنها قبل 15 عاماً، على مساحة تتجاوز 886000 متر مربع، منها جيرة وجوار وأتريو وألما، بالإضافة لمشروع Axis الذي تقيمه الشركة حاليا في تقاطع طريق المحور مع الطريق الصحراوي. بلغت المبيعات الاجمالية للشركة 4 مليار جنيه خلال عام 2018تُعلن عن إطلاق مشروعين جديدين في القاهرة الجديدة والعين السخنة.

وتنقل الشركة خبراتها وتجربتها الاستثنائية ومفاهيمها العقارية التي نفذتها في 6 أكتوبر والشيخ زايد، لمناطق أخرى بالسوق المصري.

وفي تاريخ 22 مايو 2019، أعلنت شركة ايوان للتطوير عن اعتزامها إطلاق مشروعين جديدين خلال العام الحالي في كل من القاهرة الجديدة والعين السخنة بعد أن تم تخصيص الأراضي لها في هاتين المنطقتين في (فبراير٢٠١٩). جاء هذا الاعلان خلال حفل.