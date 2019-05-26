مهرجان الأقصر السينمائي يحتفل بمئوية فريد شوقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت إدارة مهرجان الأقصر السينمائي الدولي اطلاق اسم النجم الكبير الراحل فريد شوقي على الدورة التاسعة من المهرجان، والذي من المقرر إنطلاقتها خلال شهر مارس من العام المقبل 2020.

وجاء ذلك تزامناً مع الاحتفال بمئوية ميلاد الفنان الملقب بـ”وحش الشاشة” التي تصادف في العام في المقبل.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان ضمن فعالياته عدداً من أفلام النجم الراحل إلى جانب أنشطة وندوات تقديراً لعطائه الفني الكبير.

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وعلى جانب أخر، تم احتيار السينما الكينية لتكون ضيف شرف الدورة الجديدة من المهرجان، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل الإحتفال بها في نهاية العام الجاري.

والجدير بالذكر أن فريد شوقي كان ممثل وكاتب سيناريو وحوار ومنتج مصري، امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما، وتألق شوقي فيها، وأنتج، وكتب سيناريو أكثر من 400 فيلم.

وغطت شعبيه النجم الراحل مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا حيث أنه أنتج فيها بعض الأفلام هناك، والمخرجين دائما يخاطبونه بصفته “فريد بيه” (بيك) بالرغم من عدم حصوله على لقب البكوية رسميًا ولكن كدليل على الاحترام. كما عمل مع أكثر من تسعين مخرجا ومنتجا.