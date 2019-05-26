إيقاف بسمة وهبة و«شيخ الحارة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد عرض حلقتها مع الإعلامية ياسمين الخطيب، تقدمت الإعلامية بسمة وهبة باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”.

وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، ووذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ماحدث بينهما.

ومع عرض احلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وهبة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.

وقد تزامن ذلك مع قرار نقابة الإعلاميين بوقف بسمة وهبة عن العمل، حيث أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده بياناً كشف فيه ملابسات إيقافها عن العمل لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري.

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نقيب الإعلاميين قال في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي حل فيها ماجد المصري ضيفاً.

وأضاف: “خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة”.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد تحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، مؤكدة أنها كانت زوجته، ووصفت زواجها منه باللعنة، كما عبرت عن إشفاقها على البنات اللاتي ظهرن معه في مقاطع الفيديو الإباحية لكنها في نفس الوقت ليست متعاطفة معهن.

أما حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج “شيخ الحارة” فقد نالت قسطاً كبيرا من الهجوم والانتقادات، وذلك بعد سرده رواية عن ثلاث فتيات أفارقة، والتي اعتبرها الجمهور مليئة بالعنصرية وتفتقد للأخلاق والعادات الشرقية.