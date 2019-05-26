الإعلامية الكويتية فجر السعيد تهاجم بسمة وهبة وتوجه لها هذه الاتهامات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد النار على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “شيخ الحارة”، واتهمتها بأنها منافقة.

فجر قالت إن بسمة قامت بسبها في إحدى الحلقات، ومع ذلك طلبت استضافتها في برنامجها الرمضاني “شيخ الحارة، وعبرت عن تعجبها من هذا الموقف، بقولها: “بحييها على الجرأة غير العادية دي إنه ما تستحي لهذه الدرجة”.

الكاتبة الكويتية أكدت أنها كانت صديقة لبسمة وهبة، وأن الأخيرة كانت ترسل إلىيها مقالاتها لتصلحها لها، حيث قالت: “بسمة كانت تكتب مقالات وتبعت أصلحهم وأرجعلها المقالة متصححة، وكانت تشكيلي أشياء خاصة مش عاوزه أقولها على الهوا لو يصح كنت قولتها”.

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فجر أضافت، خلال حلقتها مع ريم البارودي في برنامجها “غبقة سكوب” على قناة “سكوب”: “أيه الجرأة اللي عندك إنك تطلبيني ضيفة.. أنا مبحبهاش ما بحب اللي بوجهين”.

ومن جانبها وجهت ريم عتابا للإعلامية بسمة وهبة بسبب حلقتها مع طليقها الفنان أحمد سعد، بقولها: “بعتب عليها لأنها مشافتش مني غير كل خير، زعلت منها لأن انتي عارفه الحقيقة فازاي شيخ الحارة يقول اتجوزها 6 ايام؟.. أنا ما أذتكيش في حاجة أو ضايقتك.. أنتم كنتم بتعملوا حلقة تردوا على زوجته السابقة ولا قبل السابقة؟!”.

وأضافت: “بسمة تحدثت عني في حلقات مع فنانين أخرين أيضًا، خاصة عندما اتهمتني بمحاولة الانتحار بسبب أحمد سعد وسألت الفنانة وفاء عامر عن ذلك.. الانتحار ده كفر وأنا مش صغيرة عشان أعمل كده.. اللي اتقال ده عيب.. وعشان كده وفاء اتعصبت عليهم وشتمت شيخ الحارة”.