نادين لبكي تتألق في ختام مهرجان كان السينمائي

انتهت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي ليل امس، حيث وزعت جوائز المسابقة الرسمية، وفي 24 من الشهر الجاري (اي قبل امس) وزعت جوائز فئة “نظرة ما” التي كانت تترأس لجنة تحكيمها المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، حيث يعتبر ذلك تقدير وتميز عالي للسينما اللبنانية، ان يكون مخرج من المنطقة هو الذي يقوم بتكريم اسماء عالمية.

كما وفي حفل الافتتاح تحدثت لبكي متوجهةً الى المخرجين المشاركين بقولها انها تشعر تماماً ما يشعرون به اذ هي كانت في موقفهم اكثر من مرة على مدار السنين السابقة في هذا المهرجان وتشعر بتوترهم، بالأحلام التي ممكن ان تراود مخرج قبل وبعد صناعة فيلمه ، بالخوف الذي يتشاركه المخرج وفريق عمله في هذه اللحظات.

وشكرت لجنة تنظيم المهرجان متوجهة بالشكر الى رئيس المهرجان تيري فريمو وعبرت عن امتنانها لمهرجان كان السينمائي، اكبر واعرق مهرجان للسينما ان يختارها ان تكون على راس لجنة التحكيم، فهي متأثرة جداً بهذا الاختيار ولكنها تابعت معترفة انها لا تحب كلمة تحكيم او محاكمة وهذا ما يتفق عليه جميع اعضاء لجنة تحكيمها، بأنهم هنا ليس للمحاكمة وانما لكي يعيشون ويتشاركون احلام المخرجين المشاركين ويقومون معهم برحلاتهم والغوص بعالمهم عبر افلامهم وربما كي يتعلمو او كي تخلق فيهم يقظة جديدة من الأفلام الذين سيشاهدونها ومن المخرجين المشاركين. وتابعت متوجهة الى رئيس المهرجان فريمو بقولها شكراً لأنك سمحت لي بأن احلم بأن السينما ممكن ان تغير في العالم وخاصةً انني آتي من بلد حيث صناعة السينما فيه صعبة لذلك افهم واقول اننا لسنا هنا للمحاكمة لأنني اعلم كم هو متعب بان نصنع فيلم في كل مرة يكون تحدي ومعركة والكثير من التضحية كما ذكرت ونوهت بمثابرة ونضال المخرجين اللبنانيين.

اما في الختام وزعت الجوائز على مخرجين عالميين مثل يرونو دومون عن فيلمه “جان” (تنويه لجنة التحكيم) وقدمت لبكي جائزة افضل ممثلة لكيارا مستروياني (ابنة مرشيلوا مستروياني وكاترين دي نوف) عن فيلم “غرفة 212” للمخرج كريستوف اونوريه، فكانت مستروياني متأثرة جداً وعبرت عن انها تستلم جائزة للمرة الأولى . واما الجائزة الكبرى لفئة نظرة ما كانت للمخرج الجزائري الأصل كريم اينوز عن فيلم “حياة أوريديس غوسمايو الخفية”.

جائزة لجنة التحكيم عادة الى الفيلم الإسباني: عندما تأتي النار – لأوليفر لاكسي

افضل اخراج للروسي كنتمير بلاغوف عن فيلم بينبول

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم حرية لألبير سيرا (فرنسا)

وفيلمين نالا ما يسمى بال coup de Coeur وهم زوجة اخي للمخرجة الكندية منية شكري والصعود للمخرج الإيطالي مايكل انجلو كوفينو (الولايات المتحدة).

كما وليل امس خلال توزيع جوائز المسابقة الرسمية الذي فاز بالسعفة الذهبية الفيلم الكوري “بارازيت” اخراج يون هو بونج والفيلم الفلسطيني لا بد ان تكون هي الجنة للمخرج اليا سليمان نال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد وتنويه لجنة التحكيم ، فقدمت لبكي جائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير المسافة التي بيننا والسماء للمخرج اليوناني فاسيليس كيكاتوس.

CAP D’ANTIBES, FRANCE – MAY 23: Nadine Labaki attends the amfAR Cannes Gala 2019 at Hotel du Cap-Eden-Roc on May 23, 2019 in Cap d’Antibes, France. (Photo by John Phillips/amfAR/Getty Images for amfAR)