أحمد السقا: اجتهدنا لعدم تكرار لهجة "الجزيرة" في "ولد الغلابة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية تجاه مسلسله الدرامي "ولد الغلابة"، الذي يخوضه رمضان الحالي، من قبل المتابعين والجمهور، مؤكدًا أنه حرص بشدة على إتقان اللهجة الصعيدية التي جسّدها بالمسلسل، حتى يخرج العمل بشكل جيد.

وأضاف السقا، لـ"فوشيا"، أنه استقدم مدربًا خاصًا لضبط لهجته الصعيدية بالمسلسل، من أجل القدرة على الاختلاف بين مسلسل "ولد الغلابة"، وفيلمه "الجزيرة"، حيث إن أحداث المسلسل تدور في محافظة المنيا، وأحداث الفيلم كانت في جنوب مصر بمحافظة أسيوط.

وأشار السقا، إلى أن كل محافظة في الصعيد لها لهجة مختلفة عن الأخرى، وكان حرصهم منذ البداية تدارك الوقوع في خطأ تجسيد نفس اللهجة، التي اتقنها "السقا"، خلال تصويره جزئي فيلم "الجزيرة"، مشيرًا إلى أنه يتقن الحديث باللهجة الصعيدية، ويعتبرها سهلة وبسيطة بالنسبة له، ولكن ليس بجميع أشكالها.

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ويخوض الفنان أحمد السقا، السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "ولد الغلابة"، بالاشتراك مع الفنانة مي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وكريم عفيفي، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

وتدور أحداث المسلسل، حول قصة مدرس تاريخ، بمحافظة المنيا، وتمكنت الأزمة المادية من تدمير حياته وبيع ضميره، والعمل في تجارة المخدرات، حتى يستطيع علاج والدته المريضة، وتلبية احتياجات أشقائه.