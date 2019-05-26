الانتقادات والسُخرية من "الهيبة" أصبحت شبه يومية.. إليكِ الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طغى على الدراما العربية هذا الموسم الخيال والأحداث الرومانسية المُبالغ بها والأقرب لقصص الخيال التي تروى للأطفال مثل الأميرة والوحش، وسندريلا؛ ما دفع المتابعين إلى الانتقادات الحادة، خصوصًا تجاه مسلسل "الهيبة الحصاد" الذي يشهد هجومًا شبه يومي على أحداث حلقاته.

فالهيبة بجزئه الثالث أثار انتقادات المتابعين بقصة البطل الوسيم والمطلوب لجهات أمنية تيم حسن، والذي يمتلك قدرة خارقة جعلته يتمكن من التنقل براحته لمجرد وضعه قبعة تخفيه عن عيون الأمن، وشقيقه "صخر" الذي فقد بصره بسبب حادث عنيف ليعود إليه بعد عملية سريعة لم يتطلب الشفاء منها وقتًا، فضلاً عن ابن عمه الميت "شاهين" الذي يعود إلى الحياة بعدما قام البطل الخارق بحمله على ذراعيه والذهاب به إلى العاصمة بيروت بالرغم من أنه شخص مطلوب ومسجل كخطير.

ويقع البطل الوسيم في حب الإعلامية الجميلة نور رحمة "سيرين عبدالنور" بعد أن تعرفت عليه بدقائق، وتهيم هي بحبه وتشاركه لحظات حميمية خلال فترة قصيرة جدًا من تعارفهما.

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البطل الوسيم والذي تحول في العمل إلى "Super Man" يعلم من مصدر مقرب من حبيبته الجميلة "Snow white" – كما أطلق عليها رواد موقع تويتر لاعتمادها أحمر الروج الفاقع وكريم الأساس الناصع البياض-، أنها بخطر، ليُسرع دون تفكير من أجل إنقاذها من براثن الوحش، حبيبها السابق ثروت" والذي احتجزها قبل سفرها دون أي سبب درامي مُقنع ويعرض نفسه ومن معه للخطر.

هذه الحبكة الخيالية التي شهدتها الحلقة الماضية من مسلسل "الهيبة – الحصاد" أثارت حالة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين علقوا بأن المسلسل تحول إلى قصة من قصص الخيال التي تروى للأطفال، مُطالبين في الوقت ذاته صناع المسلسل بالتوقف عن فكرة إنتاج جزء رابع بعد انتشار عدد من الأخبار حول هذا الأمر.