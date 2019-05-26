رجاء الجداوي تحت الرعاية الطبية

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""الخليج 365"" من القاهرة: أصرّ الاطباء على إبقاء الفنانة القديرة رجاء الجداوي داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين. حيث أنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم وخلل في انتظام وظائف الجسم.

ولقد أخضعوها مساء أمس لمجموعة فحوصات وتحاليل داخل المستشفى بعدما عانت من إجهادٍ شديد فور عودتها من دولة الإمارات بعيد مشاركتها في حفل لأحد العلامات التجارية الشهيرة برفقة مجموعة من الفنانين المصريين. علماً أن الأطباء طمأنوا الفنانة القديرة بأنها ستعود لمنزلها بعد تأكدهم من سلامتها لتكمل بقية شهر رمضان في منزلها. مع الاشارة إلى أنها احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الـ80 مع الاصدقاء والعائلة.



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