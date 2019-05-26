وقف برنامج "شيخ الحارة".. وبسمة وهبة تستقيل!

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""الخليج 365"" من القاهرة: تواجه الإعلامية بسمة وهبة وبرنامجها "شيخ الحارة" أزمات متتالية بعد استضافة الكاتبة ياسمين الخطيب التي تحدثت عن مسألة علاقتها بالمخرج خالد يوسف وإعلان زواجهما وطلاقهما السري وتفاصيل أخرى عن حياتها الشخصية. حيث قامت إدارة "قناة القاهرة والناس" بحذف الفيديوهات الخاصة بالحلقة بعد وقتٍ قصير من نشرها، بالإضافة إلى الغاء الإعادة الأولى للحلقة واستبدالها بإعادة حلقة أخرى في البرنامج، قبل أن يتم إلغاء الإعادة الثانية بشكلٍ كامل مع الاكتفاء بإعادة برنامج آخر.

وجاء قرار إدارة المحطة في الوقت الذي أعلن فيه المخرج خالد يوسف تكليفه لمحاميه بملاحقة البرنامج قضائياً بعد ما ورد فيه من إساءات له ولعائلته. مؤكداً على أن مقدمة البرنامج ناقشت موضوعاً عائلياً خاصاً به وأساءت لعرضه ودفعت الضيوف لإصدار تصريحات مسيئة بحقه. مشدداً على أن الحلقة الأخيرة شهدت إساءات وتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل منه ومن أسرته.

ويأتي ذلك في وقتٍ قررت فيه نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة عن العمل بقرار من مجلس الإدارة على خلفية تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات أخلاقية في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري. حيث أكدت النقابة أن هذه الحلقة خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، علماً بأن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام تقوم في الوقت الحالي بفحص شكوى مماثلة بخصوص نفس الحلقة خاصةً وأن تصريحات ماجد عن الفتيات الأفريقيات أثار جدلاً كبيراً.

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وأضافت نقابة الإعلاميين أن "وهبة" ارتبكت مخالفات عدة. منها مخالفة قانون نقابة الإعلاميين الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنته. مضيفة أنها "لم تقنن وضعها مع النقابة ولم تتسجل بها، بالإضافة لعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

من جهتها بسمة وهبة، أعلنت، بشكلٍ غير رسمي تقديم استقالتها لقناة القاهرة والناس بعدما أطلت على شاشتها عبر 3 أعوام، فيما نقل مقربون منها أنها طلبت عدم إذاعة حلقة ياسمين الخطيب بسبب ما احتوته من تصريحات قبل ان تُفاجأ بعرضها من إدارة المحطة. فيما شكك البعض بمصادقية طلبها بعدم إذاعة الحلقة بعدما ظهرت في الإعلان التشويقي!