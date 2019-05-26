شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهد مسلسل "هوجان" الحلقة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة الـ 21 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد امام مساء اليوم الأحد على قناة الحياة بشكل حصرى فى تمام الساعة 10.30 مساء، حيث ينتظر أن تكشف الحلقة عن تطورات مثيرة خاصة بعدما علم "هوجان" كل ما يخص عائلته وهوية المتسبب فى مقتل والده وأن اسمه الحقيقى منصور وليس بلال.

وشكلت الحلقة 20 من المسلسل التى عرضت أمس السبت، نقطة تحول فى حياة بطل العمل "هوجان" – محمد امام – بعد اكتشاف اسمه الحقيقى وعائلته ومن هو والدته ووالدته، بعدما عاش طوال حياته يتيم لا يعرف أب أو أم، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات الـ 10 الأخيرة اتنقام هوجان من 3 أشخاص كانوا السبب فى قتل والده ووالدته وهم "بهلول" – صلح عبد الله، و"كمال اللباد" – رياض الخولى، وشخص آخر يدعى محمود.

مسلسل "هوجان" يعرض عى قناة الحياة، وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى ، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

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