شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول مواجهة بين ريهام وقاسم فى "زلزال" بعد استئصال الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت مواجهة بين "ريهام" لمياء كرم ابنة "خليل" ماجد المصري وزوجها "قاسم" محمد سليمان بعد استئصالها الرحم دون إخباره، في أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "زلزال" المذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات DMC.

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ونشبت مشادة كلامية بينهما وتهديدات بسبب عدم إخبارها "قاسم" محمد سليمان بأنها استئصلت الرحم، وعايرته "ريهام" بأن والدها هو الذي سانده ليكون نائب فى مجلس الشعب.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.