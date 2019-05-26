فيديو.. "زلزال" ينقذ معلم سوق الفاكهة من عملية نصب وسرقة ويفضح النصاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المذاع على قنوات DMC، ظهر "زلزال" داخل سوق الفاكهة لينقذ معلمه الذى يعمل عنده من عملية نصب وسرقة من مدير الحسابات بالمحل، ويفضحه أمام المعلم، ويعين التاجر "زلزال" ليكون هو المدير الجديد لمحل الفاكهة داخل سوق الجملة. يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.

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