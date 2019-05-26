محمود العسيلى عن نهائى الكونفدرالية: " الزمالك هيجيب بطولة النهاردة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمود العسيلى، على دعم نادى مباراته ضمن نهائي كأس الكونفدرالية، متمنيا الفوز لهم اليوم فى البطولة. وغرد العسيلى، قائلا: "النهارده قلبي معاك يا زمالك .. موسم كبير و فرقة رجالة و إدارة مستقرة .. متفائل و حاسس إن الزمالك هيجيب البطولة النهارده إن شاء الله ". Advertisements يقابل الزمالك نظيره فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد 26 مايو، في تمام 9 مساء.



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