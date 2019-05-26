شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف عن عمل يجمعه بمصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفى قمر، عن عمل يجمعه بالفنان مصطفى حجاج، مشوقا جمهوره لهذا العمل.

وكتب قمر، قائلا: " مع أخويا مهندس الصوت الجامد هاني محروس والنجم الطيب مصطفى حجاج والموزع اللي باذن الله حيفاجئكم وسام عبدالمنعم وصديقي الفنان مروان سداوي مغني الراب القادم بقوة، ومفاجآت قوية بإذن الله"

وعلى جانب آخر يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "فوق القمر"، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".

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ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.